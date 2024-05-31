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今市隆二 ネームタオル Bigタオル フェイスタオル RTF 黄色衣装
商品番号 U48423990127
商品名

今市隆二 ネームタオル Bigタオル フェイスタオル RTF 黄色衣装
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 34,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

受け取った時に元々の袋が破れており、新しい袋に入れ替え、この出品に辺り写真を撮る為に再度袋から出した為「未使用に近い」にさせて頂いております。LIVEやイベントでの使用はしておりません。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。同種のRTF黄色衣装のクッションも出品しております(^-^)《発送方法》ネコポスでの発送を予定しております。発送中の破損や紛失などの事故などは責任を取りません。
http://narcologia.ru/goods/moisture243569.html
http://narcologia.ru/goods/encourage899572.html
http://narcologia.ru/goods/influenza498693.html
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