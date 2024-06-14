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ポケモンカードまとめ売り(コイキングar、キハダsr、ザクロsr、ザクロsar
商品番号 T10488338871
商品名

ポケモンカードまとめ売り(コイキングar、キハダsr、ザクロsr、ザクロsar
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード4枚まとめ売りです。コイキングarキハダsrザクロsrザクロsar自引きしたあと即スリーブに入れ、二重スリーブでファイリングしておりました。状態は写真で確認お願いします。写真の追加や値下げなど気軽コメントお願いします！発送の際は濡れ、折れ対策して発送させていただきます。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement772399.html
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