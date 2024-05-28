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書道筆
商品番号 X32855978357
商品名

書道筆
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,640 円
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商品詳細

書道・習字用品···筆◆博文堂　吾亦紅　1本　税込価格¥11000☆新品未使用ですが、店頭販売されていた商品ですので、細かなところが気になる方のご購入はご遠慮下さいませ☆商品の細かな仕様はメーカーのホームページなどを見ていただければと思います。申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。☆安心のメルカリ便で送ります。☆お値下げに関するコメントはご遠慮くださいませ。☆メーカー初期不良などはこちらでは責任を負いかねます。ご了承下さいませ。☆即購入可どうぞよろしくお願いいたします。
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