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プ382タミヤ1/12レプソルホンダNSR500'98未組立 バロスデカール付
商品番号 P86322137269
商品名

プ382タミヤ1/12レプソルホンダNSR500'98未組立 バロスデカール付
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当商品をご覧いただきありがとうございます。種類···二輪車・オートバイ仕様···プラスチック組立キットスケール···1/12商品をご覧いただきありがとうございます。タミヤの1/12オートバイシリーズNo.71のレプソルホンダNSR500'98のプラモデルです。バロス車仕様に変更できるミュージアムコレクションのデカールが付いてます。少し前に購入して押し入れで保管していました。コレクション整理のため出品します。箱に擦れや傷、凹みがあります。完品をお求めの方はお控えください。商品は、写真に写っている物が全てです。一度人の手に渡った物とご理解いただきご購入ください。値下げ交渉には応じません！#プラモデル#1/12#フジミ　#タミヤ　#ハセガワ　#アオシマ#ホンダ#HONDA#ヤマハ　#YAMAHA#スズキ#SUZUKI#カワサキ#Kawasaki#レプソルホンダNSR500￼#1998年
http://narcologia.ru/goods/stealth377076.html
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SHUNKO MODELS 1/12 レプソル NSR500 1998 デカールセット タミヤ対応 （デカール）
プ382タミヤ1/12レプソルホンダNSR500'98未組立 バロスデカール付
1/12ホンダNSR500'00レプソルデカール
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オートカラー 1/12 レプソル ホンダ NSR500 WGP 1998 フルデカール エッチング付き (タミヤ対応)　FBM006
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