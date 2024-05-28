プ382タミヤ1/12レプソルホンダNSR500'98未組立 バロスデカール付

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当商品をご覧いただきありがとうございます。種類···二輪車・オートバイ仕様···プラスチック組立キットスケール···1/12商品をご覧いただきありがとうございます。タミヤの1/12オートバイシリーズNo.71のレプソルホンダNSR500'98のプラモデルです。バロス車仕様に変更できるミュージアムコレクションのデカールが付いてます。少し前に購入して押し入れで保管していました。コレクション整理のため出品します。箱に擦れや傷、凹みがあります。完品をお求めの方はお控えください。商品は、写真に写っている物が全てです。一度人の手に渡った物とご理解いただきご購入ください。値下げ交渉には応じません！#プラモデル#1/12#フジミ #タミヤ #ハセガワ #アオシマ#ホンダ#HONDA#ヤマハ #YAMAHA#スズキ#SUZUKI#カワサキ#Kawasaki#レプソルホンダNSR500￼#1998年