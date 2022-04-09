

手作り 高温窯変釉 茶承 茶盤 ちゃばん 壺承 茶船（ベゴニア型 茶色） 手作り 高温窯変釉 茶承 茶盤 ちゃばん 壺承 茶船（ベゴニア型 茶色）



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■手作り高温窯変釉茶承茶盤ちゃばん壺承茶船（ベゴニア型茶色）【サイズ】縦16cm/横13.7cm/高さ4.3cm/容量約320ml【材質】受け皿：陶磁／フタ：銅【産地】中国【使い方】①茶壺や茶杯などをのせる台です。下部は水を受ける構造になっているため、「湿泡法」に使用されることが多い。②茶壺や飲杯を温める時に使った湯や茶殻を捨てるための容器。※材質の特性上、色や風合いが写真と異なる場合があります。※壺承以外は撮影上の道具です、売り物ではない。\u003c別売り\u003e■宜興紫砂黄龍山朱泥煎茶道具宜興朱泥急須1点（梨式90ml）【サイズ】壺口径約4cm/高さ約7cm/容量約90ml【生産地】中国・白茶、紅茶、フルーツティー、ハーブティー、花茶、烏龍茶、色々なティーバッグに楽しめる小ぶりの器です。茶承壺承中国茶台湾茶中国茶器茶道具茶道泡茶茶器茶盆トレイトレー紅茶茶器煎茶道煎茶道具烏龍茶ウーロン茶潮州工夫茶茶承壺承中国茶台湾茶中国茶器茶道具茶道泡茶茶器茶盆トレイトレー紅茶アフタヌーンティーハーブティー茶器公道杯茶海均杯片口酒器景徳鎮ハンドメートガラス片口冷酒台湾茶台湾茶道具泡茶緑茶プーアル茶ウーロン茶烏龍茶黒茶白茶紅茶アフタヌーンティー茶道具茶道季節の器シノワズリ酒杯茶碗茶器品名杯ちゃわん茶わん豆茶わんお猪口アフタヌーンティー磁器陶器陶磁器茶碗蓋付き湯呑茶碗ゆのみちゃわん蓋付汲出携帯用茶器セット旅持ち茶器宝瓶ほうびんフィルターライナー季節の器シノワズリ急須ティーポット