にじさんじ　J1 18クラブ　コレクション　雪城眞尋

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商品詳細
にじさんじ 楽天コレクション くじ2023J1コラボ Aパターン 雪城眞尋のまとめ売りです定価:1回770円S賞/キャラファイングラフ ◆4000B賞/アクリルスタンド×2 ◆1000/個C賞/アクリルフィギュア ◆770E賞/缶バッジ 等身×1 SD×1 ◆770/個計6点セットです即購入⭕ 値下げ❌ バラ売り️⭕️ほぼ新品・未開封です。神経質な方は御遠慮ください。S賞だけ中身確認のため箱を開けましたが商品には触っておりません。元々緩衝材が横に1重されていますがさらに縦に1重し、OPPに入れる予定です。梱包方法模索中バラ売りせずにまとめて購入の場合らくらくメルカリ便80サイズダンボールで発送予定です。✤◆+販売手数料(10%)+送料でバラ売り可✤◆の数字がバラ売りの値段です。専用ページ作成致します。その他質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。P.S.X(Twitter)で交換を探しましたが見つからなかったので出品致しました。三枝明那のS賞を所持していてこちらのまとめ売り購入を検討している方居ましたら交換を視野に入れていただけると幸いです。人気タイトル...にじさんじ
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