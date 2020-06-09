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- 【原稿原画】イチロー オリックス イチローロボ 1995年 少年ジャンプ
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商品詳細
1995年週刊少年ジャンプNo.47に使われていたイラストの原稿原画になります！ジャンプでの掲載は膝まですが未掲載の足元まで全身のイラストとなっています！原稿サイズは約256mm×362mmKohという作者のサインが入っています。裏面に少年ジャンプ47号の印があります。経年劣化はありますが、とても貴重で1点しかないものだと思います！おまけで、少年ジャンプ47号もおつけします！
http://narcologia.ru/goods/ordering314579.html
http://narcologia.ru/goods/organization844762.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador86006.html
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