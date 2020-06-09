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【原稿原画】イチロー オリックス イチローロボ 1995年 少年ジャンプ
商品番号 U28250195808
商品名

【原稿原画】イチロー オリックス イチローロボ 1995年 少年ジャンプ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 132,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1995年週刊少年ジャンプNo.47に使われていたイラストの原稿原画になります！ジャンプでの掲載は膝まですが未掲載の足元まで全身のイラストとなっています！原稿サイズは約256mm×362mmKohという作者のサインが入っています。裏面に少年ジャンプ47号の印があります。経年劣化はありますが、とても貴重で1点しかないものだと思います！おまけで、少年ジャンプ47号もおつけします！
http://narcologia.ru/goods/ordering314579.html
http://narcologia.ru/goods/organization844762.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador86006.html
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