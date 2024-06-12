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YAMAHA レスポールカスタム　SL430 ブラック ギブソン ヘッド
商品番号 W51034216709
商品名

YAMAHA レスポールカスタム　SL430 ブラック ギブソン ヘッド
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 17,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ＹＡＭＡＨＡ/ヤマハＳＬ-430ブラックレスポールカスタムタイプ滅多にお目に掛かれない貴重なジャパンビンテージYAMAHASL-430レスポールカスタムタイプ！人気のブラックです。1976年から79年までの短い期間に発売されていた機種。レスポールとは違うヤマハ独自にこだわったサウンドで、ボルトオンならではの立ち上がりの良い、近年のヤマハのピックアップと違い、この当時ならではのヤマハサウンドが楽しめます。ボディバックは、小キズ打痕は有りますが木の割れや塗装割れは、有りません。シリーズ···LesPaulタイプ···レスポールタイプボディタイプ···ソリッド
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