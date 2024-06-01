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大徳寺　福本積應　青松多寿色　掛け軸　共箱　茶道具　茶掛け　書画、骨董品、美術品
商品番号 D17646880322
商品名

大徳寺　福本積應　青松多寿色　掛け軸　共箱　茶道具　茶掛け　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸大徳寺　福本積應老師の一行書青松多寿色　掛け軸です。共箱多少の汚れ等あります。長さ167　幅31cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei501671.html
http://narcologia.ru/goods/encourage182872.html
http://narcologia.ru/goods/traverse171626.html

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