ポケモンカードゲーム　トリプレットビート　新品未開封シュリンク付

ポケモンカードゲームトリプレットビート １ＢＯＸ新品未開封シュリンク付です。ポケモンセンターオンラインで購入致しました。心配な方は、開封時に動画撮影等の万が一の対策等をしていただいて構いません。すり替え防止の為、購入後の返品、交換等はお断り致します。また、箱の状態(微細な潰れ等があった場合)での評価、苦情はご遠慮ください。あくまで生産時のシュリンク付の新品未開封品を価値として出品します。値下げ不可、値下げ予定も無しです。値下げ待ちのいいねもご遠慮ください。宜しくお願い致します。



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