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とても古い　萩　茶碗　古萩茶碗　在銘　骨董品　古玩
商品番号 S30745438301
商品名

とても古い　萩　茶碗　古萩茶碗　在銘　骨董品　古玩
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても古い　萩　茶碗　古萩茶碗　在銘　骨董品赤い星が出ており萩茶碗と思われます。【状態】骨董品　とても古い茶碗口縁などに釉薬が弾けて胎土の見えるところがあります。普通に実用できる状態なので無傷とさせて頂きます。カケやニュウは有りませんでした。【サイズ】φ１２９ｍｍ　　　ｈ６１ｍｍ230423　Ｍ　Ｔ１５　とても古い　萩　茶碗　古萩茶碗　在銘　骨董品　にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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