J.Michael PC-800

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商品詳細
種類...ピッコロアクセサリー・パーツ...ケース、コルクバーム、ソフトケースピッコロもあれば音楽の幅が広がると思い購入しましたが、なかなか吹く機会がなく本当に必要とし演奏してくれる方の方が楽器も嬉しいと思うので出品します。先月7月に購入し、2～3回吹いただけですので、ほぼほぼ新品です。島村楽器で購入しました。３年保証付きです。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle223166.html
http://narcologia.ru/goods/approximate564620.html
http://narcologia.ru/goods/traverse163326.html
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Jマイケル ピッコロ PC-800
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