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笹倉鉄平シルクスクリーン板画　夕日の街　イア
商品番号 O32711456785
商品名

笹倉鉄平シルクスクリーン板画　夕日の街　イア
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 70,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1998年の作品です。￼額縁=100×100絵=72.5×72.5見ていると穏やかになる絵です。きっと気に入っていただけると思います。日の当たらない所に飾っていたので、変色もありません。
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