笹倉鉄平シルクスクリーン板画　夕日の街　イア

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商品詳細
1998年の作品です。￼額縁=100×100絵=72.5×72.5見ていると穏やかになる絵です。きっと気に入っていただけると思います。日の当たらない所に飾っていたので、変色もありません。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi665347.html
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