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山秋松泉焼　盆栽鉢
商品番号 S99026270965
商品名

山秋松泉焼　盆栽鉢
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山秋松泉焼　外縁隅切下紐長方鉢になります。　　　　サイズ36.8cmⅩ28.5cmⅩ10cm目立った傷、汚れ等はありませんが、足に小ホッあります。状態等は、画像にてご確認宜しくお願い致します。
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