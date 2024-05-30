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商品詳細
山秋松泉焼 外縁隅切下紐長方鉢になります。 サイズ36.8cmⅩ28.5cmⅩ10cm目立った傷、汚れ等はありませんが、足に小ホッあります。状態等は、画像にてご確認宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Persia539188.html
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