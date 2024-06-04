翠山？ 赤富士 掛け軸

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詳細が分からないので画像判断、ncnrでお願い致します多少のお値下げ可能古い物なので状態悪いとしていますが、汚れなどはないと思います（素人目線のためご了承ください掛け軸アンティーク骨董品茶道具翠山掛け軸絵画の種類···水墨画