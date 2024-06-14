H285-2 白磁鳥文壷 大壷 高さ30㎝ 朝鮮古陶 唐物骨董 朝鮮古美術

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商品をご覧頂き、有難うございます。李朝時代、白磁鳥文壷です。汚れ等経年の傷みあります。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）高さ 30㎝/直径 19㎝/重量 2.18㎏◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。