金林真多呂作　古今人形　木目込み人形　一茶　置物　共箱　V　5970

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ふぁみこれ 7周年 - キャラクターグッズ ふぁみこれ 7周年 - キャラクターグッズ

素材...木彫主題...人物・人形大きさ （人形）高さ約13.5㎝ 幅約7㎝×約13㎝ 重さ約147g全体的に痛みが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。