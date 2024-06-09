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- 金林真多呂作 古今人形 木目込み人形 一茶 置物 共箱 V 5970
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商品詳細
素材...木彫主題...人物・人形大きさ （人形）高さ約13.5㎝ 幅約7㎝×約13㎝ 重さ約147g全体的に痛みが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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金林真多呂作 古今人形 木目込み人形 一茶 置物 共箱 V 5970-
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経典 金林真多呂作 古今人形 木目込み人形 一茶 置物 共箱 V 5970 彫刻 ...
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金林真多呂作 古今人形 木目込み人形 一茶 置物 共箱 V 5970-
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