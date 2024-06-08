ジャン＝ミシェル・バスキア　油彩画　模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ３号　額装付



ジャン＝ミシェル・バスキア 油彩画 模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ３号 ...



ジャン＝ミシェル・バスキア 油彩画 模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ３号 ...



ジャン＝ミシェル・バスキア 油彩画 模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ８号 ...



貴重！ジャン=ミシェル•バスキア 大型油彩画 書類付属4-



ジャン＝ミシェル・バスキア 油彩画 模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ８号 新品額装



貴重！ジャン=ミシェル•バスキア 大型油彩画 書類付属3 リニューアル ...



ヘブンバーンズレッド 複製原画 ヘブバン 第四章後編 適当な価格 51.0 ...



ジャン＝ミシェル・バスキア 油彩画 模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ８号 ...



貴重！ジャン=ミシェル•バスキア 大型油彩画 書類付属2-



ジャン＝ミシェル・バスキア 油彩画 模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ８号 ...



非売品 □ 人影/油彩肉筆画 額付 □ 絵画/タペストリ - lotnet.com



ジャン＝ミシェル・バスキア 油彩画 模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ８号 ...



バスキア 油彩 2 | eclipseseal.com



ジャン＝ミシェル・バスキア 油彩画 模写【肉筆サイン／証明書】Ｆ８号 ...



全国総量無料で ジャン 鑑定書 貴重 作者サイン 手描き 肉筆 油彩画 ...

キャンバスだけの出品でしたが新品未使用の額付きで出品させて頂きました。✔クリックして他の絵画も見てください。↓↓↓↓↓↓↓#ペガサス絵画ジャン＝ミシェル・バスキア「アメリカで最も重要な新表現主義の画家」ジャン＝ミシェル・バスキア（Jean-MichelBasquiat）(1960年12月22日-1988年8月12日）1960年アメリカニューヨークで生まれる。1977年この頃から地下鉄、スラム街地区の壁などにスプレーペインティングを始める。1978年キース・ヘリングたちなどの助力でニューヨークで個展を開くようになる。1983年アンディ・ウォーホルと知り合って作品を共同制作するようにもなる。1988年 27歳で死去僅か１０年ほどの活動期間に約３０００点を超えるドローイングと１０００点以上の絵画作品を残している。まだ未発表や未確認されていない作品も多くあると言われている。バスキアは、作品の製作するに時間を必要としないことで知られている。多くの作品は数日で作られているが数時間で作られている作品もある。説明内容作家：ジャン＝ミシェル・バスキア【Jean-MichelBasquiat】商品：油彩画【OilPainting】作品：Skull スカルサイズ約cm絵：縦27.3×横22.0【F3号】キャンパス証明書、キャンパス裏サインあり【小傷、汚れ、歪みなどあり】注意事項＊所有者来歴書(Provenance)と公的鑑定書が付属しないため模写として出品しています。ご理解ある方のみ検討お願い致します。多少の傷みや汚れなどはあると思いますが…綺麗な状態だと考えております。真贋判定、真贋鑑定から手を引く財団2012年ジャン＝ミシェル・バスキア財団キース・ヘリング財団真贋判定委員会が解散しております。#バスキア#キースヘリング#アンディウォーホル#バンクシー#DEATHNYC#ヴィールス#レットナ#ブレック・ル・ラット#油彩画#ポスター#絵画