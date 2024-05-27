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村田泥牛『高砂 ダリヤ』色紙画 日本画 原画 真作保証 1点もの
商品番号 D26267847762
商品名

村田泥牛『高砂 ダリヤ』色紙画 日本画 原画 真作保証 1点もの
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,784 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆作品についてうぅぅー溜め息が出るくらい上手いですね。永遠に生きている。☆村田泥牛1903-1980明治36年　神奈川県に生まれる。　　　　　川端画学校卒業。小林古径に師事。昭和02年　第14回院展に「麓」で初入選。昭和03年　日本美術院第13回試作展に「市場戻り」で院賞受賞。昭和05年　日本美術院院友。　　　　　以後も院展に入選を重ねる。昭和15年　法隆寺金堂壁画再現の模写に橋本明治班に参加。昭和19年　～昭和26年まで東京美術学校日本画科講師。昭和38年　院展に「水辺」で入選、日本美術院特待となる。昭和55年　没。78歳。
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