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- 村田泥牛『高砂 ダリヤ』色紙画 日本画 原画 真作保証 1点もの
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商品詳細
☆作品についてうぅぅー溜め息が出るくらい上手いですね。永遠に生きている。☆村田泥牛1903-1980明治36年 神奈川県に生まれる。 川端画学校卒業。小林古径に師事。昭和02年 第14回院展に「麓」で初入選。昭和03年 日本美術院第13回試作展に「市場戻り」で院賞受賞。昭和05年 日本美術院院友。 以後も院展に入選を重ねる。昭和15年 法隆寺金堂壁画再現の模写に橋本明治班に参加。昭和19年 ～昭和26年まで東京美術学校日本画科講師。昭和38年 院展に「水辺」で入選、日本美術院特待となる。昭和55年 没。78歳。
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