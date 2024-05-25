メトロノーム「森の響」SEIKO WPM2000ピアノブラック（希少な新品 ...

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製作数が少ないため発売時より入手困難ですでに生産終了完売となっているセイコー最高級メトロノームの新品未開封品です。コレクション用に入手いたしましたが未開封です。定番人気の木製WPM1000のさらに上を行くピアノブラック塗装！お探しの方に、気持ちよくお使いいただける新品はいかがでしょうか。※１枚目の画像はHPより頂きました。（以下、メーカーサイトより）本体素材にピアノの響板やバイオリンなどの楽器にも使用される、スプルースの一枚板を使用し、木枠ならではの自然で耳に心地良い音でテンポを刻む本格的なメトロノームです。■製品概要WPM２０００は、熟練した職人が手作業で、塗装から乾燥、磨きを繰り返し、ひとつひとつ丁寧に仕上げることで、上質な深みのある光沢を実現した、高級感あふれる美しいメトロノームです。まさに、セイコーの物づくりへのこだわりを象徴する逸品です。その製造工程の複雑さから、年間の生産台数は一定数のみに限られ、希少性の高い商品となります。音にこだわる本物志向の方にはもちろんのこと、大切な方への贈り物としても最適です。テンポ:40～208回／分（39ステップ固定）ビート:0,2,3,4,6振り子ストッパー付小売り価格 31900円■グリーン商品基準メトロノームの固定錘は、廃棄時に有害とされる鉛から黄銅へ切り替えた環境にやさしい製品です。基準環境性能化学物質当社規定の条件付含有禁止物質を含有していない当社規定の含有禁止物質を含有していない梱包パッケージには発泡材を使用していないパッケージには塩ビ、重金属などを使用していない生産工程当社規定の使用回避物質を使用していない当社規定の使用禁止物質を使用していない※新品未開封品ですが一旦購入したもので個人売買ですのでNCNRにてご理解のうえ宜しくお願い申し上げます。#seiko#木製メトロノーム#WPM2000#森の響