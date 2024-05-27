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瀬戸肩衝茶入 加藤錦雄 茶入 仕覆 白地二重蔓古金襴 茶道具 共箱 新品 未使用
商品番号 F28598515082
商品名

瀬戸肩衝茶入 加藤錦雄 茶入 仕覆 白地二重蔓古金襴 茶道具 共箱 新品 未使用
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 12,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

瀬戸肩衝茶入加藤錦雄茶入仕覆白地二重蔓古金襴茶道具共箱新品未使用です。サイズ直径:62ｍｍ高さ:99ｍｍ.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　茶入　瀬戸茶入　加藤錦雄　錦雄　仕覆　白地二重蔓古金襴#茶入#茶碗#茶道具#茶器#瀬戸肩衝茶入#瀬戸_肩衝_茶入#瀬戸茶入#瀬戸_茶入#加藤錦雄#加藤_錦雄#錦雄#仕覆#白地二重蔓古金襴#赤津焼#長谷窯#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ブラウン種類...茶道具
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