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初代 橋本城岳　鳴滝窯　色絵桜花文茶碗 抹茶茶碗
商品番号 M29677183791
商品名

初代 橋本城岳　鳴滝窯　色絵桜花文茶碗 抹茶茶碗
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初代橋本城岳　鳴滝窯　色絵桜花文茶碗抹茶茶碗幅12,5×高8,0cm初代橋本城岳（はしもと　じょうかく、1907年（明治40）生）\u2028福井県出身。鳴滝窯福井県南条杣山城麓に生まれる。\u202833歳のときに、旧満州で製陶業を経験する。\u2028帰国後は、1945年より本格的に京都の伝統工芸士井上春峰に師事する。\u202855年に鳴滝窯を築いて独立、さらに57年より五条坂に移り作陶。作風は、京焼で特に色絵仁清写しを得意とし、雅な茶陶を展開。陶印は「城岳」　押印描印「城岳」など#抹茶茶碗#茶道具#茶碗#抹茶#抹茶茶碗#京焼#茶碗坂#五条坂#色絵#桜
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