種類···花瓶(備前焼)作者…藤見俊一サイズ花瓶のみ…高さ約19cm胴径…約41cm(一番太い所)備前焼の花瓶は豪華な花だけではなくそこら辺に咲く小さな花やススキ等も生けられるとお部屋に秋が広がります。約25年前に岡山県、備前のしょうざんという店で購入しました。水を入れること無く、飾っていました。買った時と同じ状態で傷や汚れ等はございませんが、古い品物なので商品の状態はやや汚れや傷がありとしています。新品を希望される方はご購入ご遠慮下さい。陶芸備前焼花瓶壺美術品



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