Kemper Power Head 総額5万円以上の有料RIG付属！

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ProfilingAmplifierパワーアンプ搭載型になります。小傷少々ありますが目立つ様な大きな傷はありません。動作問題なし。購入して1年ほどスタジオやライブ、レコーディングで使用していましたが、音楽をあまりやらなくなったので出品します。実際にスタジオでもライブハウスでも使用していたセットです。スピーカーケーブルを繋げばキャビネットと接続して音を出すこともできます。付属品・元箱、説明書・OYAIDEオヤイデの電源ケーブル プラグ（P-004） コード（L/i50）このケーブルにより音の解像度が飛躍的に増し、より本物のアンプライクな音に進化します。※kemperに付属の純正ケーブルは付属しません。・オヤイデのスピーカーケーブルパワーアンプ搭載型なのでキャビネットとも接続可能です。・BUFFAROWLI-UTX-AG300無線LAN子機LANケーブル（2m）ストレート・AmazonBasicsUSB2.0RIGManager用(恐らく5m)・SanDiskUltraUSB3.032GB・USB内蔵有料rig（総額5万円程）ToneJunkie、SELAHSOUNDS、TheAmpFactory、TopJimiProfiles、ViViX、ChopTones、その他諸々の有料rigが多数付属します。主にクランチ系のTwoRock、Dividejr、Bogner、Marshall系、65Deluxereverb、Matchless、Orange、Dumble、アーティストモデルのJohnMayerやAngusYoungなどのRigがあります。詳細は画像10枚目をご確認ください。サウンドの詳細はYouTubeなどで検索すればヒットします。※rigのインポート方法はご自身でお調べください。以上7点になります。値下げはご遠慮くださいremoteケンパーrackラックアンプシミュレーターマルチエフェクター