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BOSS, NS-2 (Noise Suppressor)
商品番号 W56343114997
商品名

BOSS, NS-2 (Noise Suppressor)
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NS-2(NoiseSuppressor),BOSS動作確認済みです。特徴ギターサウンドとノイズ成分を独立して検知することで、原音のアタックや自然なエンベロープをキープしたまま、ノイズだけを除去します。スペック■タイプ：ギター用エフェクター■ノイズサプレッサー■コントロール：モード、スレッショルド、ディケイ■消費電力：20mA（DC9V）■寸法、重量：70W×125D×55Hmm、400gあくまでも中古品ですのでご理解のある方のみ後購入下さい‼️神経質な方はご遠慮ください‼️#BOSS#NS_2_NoiseSuppressor_
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