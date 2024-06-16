BOSS, NS-2 (Noise Suppressor)

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商品詳細
NS-2(NoiseSuppressor),BOSS動作確認済みです。特徴ギターサウンドとノイズ成分を独立して検知することで、原音のアタックや自然なエンベロープをキープしたまま、ノイズだけを除去します。スペック■タイプ：ギター用エフェクター■ノイズサプレッサー■コントロール：モード、スレッショルド、ディケイ■消費電力：20mA（DC9V）■寸法、重量：70W×125D×55Hmm、400gあくまでも中古品ですのでご理解のある方のみ後購入下さい‼️神経質な方はご遠慮ください‼️#BOSS#NS_2_NoiseSuppressor_
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