仏教美術 仏画 600mm × 900mm チベット タンカ 仏像唐物骨董 掛軸 ...

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絵画の種類···その他形式···掛け軸・掛軸主題···宗教・神話主な画材···その他画寸 600mm900mm冷暗所に保管してました。経年による影響はある場合がございます。ズーム写真などご用意しますので、お申し付けください。骨董品、アンティークのため掃除などはしておりませんので、ご了承下さい。額縁はありません。素人保管後理解の上ご購入下さい。#仏画#仏教#チベット#掛軸#骨董品