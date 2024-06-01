へし切り長谷部　刀ステ　舞台刀剣乱舞　七周年　感謝祭 夢語刀宴會　アクスタ

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商品詳細
即購入可能刀ステ 舞台刀剣乱舞 七周年 感謝祭夢語刀宴會ランダムアクリルスタンド（アクスタ）へし切り長谷部 2点 ※新品未開封ぷちぷち封筒に入れ、普通郵便にて平日発送します。初期キズ等の補償はできませんのでご了承ください。特徴/販売方法···単品人気タイトル···刀剣乱舞グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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