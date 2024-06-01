メイキングマシン　リーズンスタッフ　テンプレート　MT　美品　オーボエ　oboe

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商品詳細
オーボエ用リーズンスタッフ製メイキングマシンテンプレート「MT」OboeReeds'nStufftemplateMTドイツのOboeShopで購入しましたが、他のテンプレートを使うことになりましたので出品致します。メイキングマシンに取り付け、５本削っただけです。傷などなく、とてもきれいです！ハートの形状：丸型（halfmoon）ハートとティップの段差：ミディアム→４段階：ソフト、ミディアム、ミディアムハード、ハードメイキングマシンは、個体差があります。「厚さ参考値」は、私が所有するメイキングマシンでティップセンターの厚さが0.10mmになるよう削ったときの各部の厚さです。画像を見て判断できる方、ご検討をお願い致します。送料は、当方が負担致します。＊参考＊【リーズンスタッフMT】https://www.reedsnstuff.com/jp/Oboe/Reed-Making-Machines/Profiling-Machine/Templates/Template-MT-for-Oboe.html【Oboeshop】59406円（376.3ユーロ）https://www.oboe-shop.de/jp/reeds-n-stuff-oboe-19.html?cur=3\u0026lang=5【ノナカ】63800円取り扱いなし？https://www.nonakamh.com/?pid=166243106#メーキングマシン#メーキングマシーン種類...オーボエアクセサリー・パーツ...リード
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