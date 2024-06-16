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ポケモンカードゲーム　vsterユニバース　1box 未開封、シュリンク付き
商品番号 R95947542263
商品名

ポケモンカードゲーム　vsterユニバース　1box 未開封、シュリンク付き
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードハイクラスパックVSTARユニバース1boxとなります。シュリンクの付きの新品未使用品です。＊すり替え防止のため、お取引後のキャンセル、返金、返品はご遠慮下さい。シュリンク付きの未開封品のため、中身での評価はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/seamless662829.html
http://narcologia.ru/goods/injure494667.html
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