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DENON DJ DS1
商品番号 L59277937078
商品名

DENON DJ DS1
ブランド名 デノン
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古ですが使用できます。付属品本体、バイナル、CD、USBケーブル、説明書有り外箱キズありRCAケーブル2本無し本体は綺麗ですが使用上のキズなど見落としている部分はあります。写真は参考までにどうぞ。価格交渉はコメントにてどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi371747.html
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