★Boss SD-1 Super Overdrive★

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はBOSS/ボスSD-1SUPEROverDriveとなります。★アダプターを使用して通電・音出しの確認は出来ております※電池でも通電音出し確認しました。2023/10/18現在商品説明メーカー：BOSS/ボス名称：スーパーオーバードライブ型番：SD-1状態：外観は多少のスレ傷はございますが大きな目立つ傷や使用に支障のあるキズ等はございません。比較的美品だと思います画像にてご判断お願いいたします。動作確認：アンプに接続し音出し確認済み商品はエフェクター単体となります。（電池・パッチケーブル等は付属致しません）BossSD-1SuperOverdrivePedalBOSS#BOSS#BossSD_1SuperOverdrivePedal種類...エフェクター・プロセッサー