ONE PIECE DAY 2023 DAY2 入場者特典

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DAY2」来場者特典の「クリアファイル」。 (c)尾田栄一郎／集英社 (c ... DAY2」来場者特典の「クリアファイル」。 (c)尾田栄一郎／集英社 (c ...



DAY2」来場者特典の「トートバック」。 (c)尾田栄一郎／集英社 (c)尾田 ... DAY2」来場者特典の「トートバック」。 (c)尾田栄一郎／集英社 (c)尾田 ...



DAY2」来場者特典の「ステッカー」。 (c)尾田栄一郎／集英社 (c)尾田 ... DAY2」来場者特典の「ステッカー」。 (c)尾田栄一郎／集英社 (c)尾田 ...



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ONE PIECE DAY'23」東京ビッグサイト会場の無料入場招待券応募開始 ... ONE PIECE DAY'23」東京ビッグサイト会場の無料入場招待券応募開始 ...



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※一度人の手に渡ったものです。全美品をお求めの方・神経質な方は購入はご遠慮下さい。即購入可能値下げ不可◆ONEPIECEDAY2023DAY2入場特典 来場者特典・トートバッグ・ステッカー（入場特典）・クリアファイル・ワンピース 限定PRシール 未開封（ランダム）・カードゲーム プロモーションカード ルフィギア5・入場パス・入場時についてきたチラシ等全てクリアファイルの中に入っています#ワンピース入場者特典#ワンピース入場特典