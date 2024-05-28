アイナナ 和泉一織 モンぬい 缶バッジ リングライト うちわ

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商品詳細
かなり値下げしました！缶バッジは袋に入っているものは新品、出てるものは中古です。アクキー、ぬいぐるみも片手に収まるほどしか使っていません。その他全て未使用です。バラ売り不可です。プチプチ＋水濡れ防止の袋に入れてダンボールで発送させていただきます。丁寧に保管、梱包、発送しておりますが素人保管の為、見つけきれない傷や汚れがある場合がございます。ご了承くださいませ。◎即購入OK◎購入意思のないいいねはご遠慮ください。
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