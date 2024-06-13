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ポケモンカードプロモ　YU NAGABA 長場 雄
商品番号 O76979612282
商品名

ポケモンカードプロモ　YU NAGABA 長場 雄
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピチュー　はじめしゃちょうプロモ1枚ポッチャマプロモ1枚未開封ですが、周りのパックにシワあり。サンダースプロモ1枚エーフィプロモ1枚グレイシアプロモ1枚イーブイプロモYUNAGABA長場雄パック開封後ケースにて保存しています。未使用品ですが、素人保管であることをご理解の上購入を御検討下さい。自引き後に即スリーブ＋ハードケースにて保管していました。しかし初期傷、カードの反りなど素人目には鑑定出来ない部分や裁断甘めなど、カード状態は画像にて判断をお願い致します。また、状態の捉え方には個人差があるので、掲載画像をご確認の上、ご購入をお願いします。追加画像が必要であればお気軽にコメントして下さい。種別···シングルカードレアリティ···PROMO
http://narcologia.ru/goods/hesitantly846984.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney328049.html
http://narcologia.ru/goods/unusable249574.html
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