EXILE TETSUYA タンブラーセット　AMAZING COFFEE

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商品詳細
EXILETETSUYAAMAZINGCOFFEEタンブラー3点セットとなります。全て中身確認のみの未使用品となります。EXILE15thANNIVERSARYのみ箱に多少のキズが見られます。発送の際はまとめてプチプチにて梱包致します。バラ売りをご希望の方はご相談ください。自宅保管となりますので、ご了承頂ける方のみ購入をお願い致します。EXILEEXILETHESECONDTETSUYAAMAZINGCOFFEEアメコ
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