彩弦堂PG(Fender Japanテレキャス用) Silver Sparkle



2023年最新】Pickguardの人気アイテム - メルカリ



彩弦堂【SAIGENDOU】ピックガード工房 (@Saigendou_) / X



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E-II HORIZON NT HS (Granite Sparkle) ｜イケベ楽器店



P.R.S. SE Silver Sky (Overland Gray) [John Mayer Signature Model ...

シルバーラメがびっしりと詰まったジュエリーピックガード【SilverSparkle】です✨光を浴びてギラギラとした輝きを放ちます❗️❇️側面は表面の模様と綺麗にマッチさせるために、時間をかけ手作業でピカピカに磨いております✨私が所有しているFenderJapanExclusivePartsPickGuardClassic60sTelecaster8-Holeからトリミングし製作いたしました。♠︎スペック♠︎■ネジ穴8個■厚み 約3ミリ■素材 アクリル✅純正ピックガードから型を取っておりますが、お手持ちの楽器と合わせた場合、加工が必要となることがあります。予めご了承ください。✅商品について、知って頂きたいポイントをプロフィール欄に記載しております。是非、ご覧ください。♣︎梱包方法♣︎クッション保護シート、エアークッションで包みネコポス発送用ダンボールでお送り致します。☘️丁寧な作業、感染対策を心掛けております☘️ よろしくお願いいたします❗️#FenderJapan#PICKGUARD#Classic60sTelecaster#Telecaster#Telecasterpickguard#エレキギター#フェンダージャパンテレキャスター#テレキャスター#ピックガード#ギターピックガード#テレキャスターピックガード