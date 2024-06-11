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genipop＋ デッドバイデイライト DbDリージョン フィギュア
商品番号 L24938315959
商品名

genipop＋ デッドバイデイライト DbDリージョン フィギュア
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,691 円
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商品詳細

【即購入可】※こちらは新品未開封になります中身に何か問題がある場合は直接メーカーにお問い合わせくださいヴィレッジヴァンガードの店頭で購入しました商品説明ブシロードクリエイティブフィギュアブランド「genipop＋（プラス）」よりDeadbyDaylightのリージョンが登場！細部までディテールにこだわったフィギュアになります。付属品としてパレットとハッチが付いた豪華な仕様です！※こちらの商品はヴィレッジヴァンガード限定商品ではございません。【サイズ】約H100mm【素材】PVC・ABS【付属パーツ】パレット１個、脱出ハッチ１個【原産国】中国フィギュア種類···スケールフィギュアDeadbyDaylightデッドバイデイライトコレクションフィギュアデドバdbdトーテムライトヴィレヴァン希少レア
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