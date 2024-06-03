YAMAHA クラリネット 吹奏楽 管楽器

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YAMAHAの正規店より新品購入品型番YCL-255割とキレイですが、多少の傷等はご了承下さい。本格的に使用する方はメンテナンスをお願いします。中古の為、保証等ありません。3Nでお願いします。種類···クラリネット