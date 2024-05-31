輪島塗 文化功労者 三谷吾一 菊沈金 ぐい呑 酒杯 酒器 共箱 未使用 ...

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長年にわたり日展を中心に活躍し輪島塗の重鎮としてその発展に貢献、1989年に日展理事就任、2002年に日本芸術院会員、2015年に文化功労者となった輪島漆芸界物故の巨匠「三谷吾一」の優品。三谷吾一の漆芸作品を象徴する沈金のぐい呑みです。木地轆轤挽きによる端正な器体に朱漆塗と精緻な沈金細工で菊花図が描かれたとても洒落た酒器作品です。高台内に沈金による「吾」の在銘。略歴栞、共箱付き。寸法：高さ4.5センチ 直径7センチ未使用品でとても良好な状態。どうぞ宜しくお願い致します。