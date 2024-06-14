DETERMINED スヌーピー”ポケットドール”シュローダー 袋入

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DETERMINEDスヌーピー”ポケットドール”シュローダー袋入DETERMINEDの”ポケットドール”シュローダーの袋入です。色褪せた子も多いですが、セーターも鮮やかな状態です。※袋には3箇所程切れた部分があります。#スヌーピー#SNOOPY#ピーナッツ#PEANUTS#DETERMINED#シュローダー【ご確認下さい】※まとめて購入頂ける場合は送料分程度値引きしますが、基本的に値引きはこちらのタイミングでさせて頂きますね！※出来るだけ購入者目線で気になる部分は記載していますが、ヴィンテージ等は個々の価値観の違いや見落としもあるかも知れませんので、余りに神経質な方はご遠慮下さい。また、気になる点は事前にお問い合わせ下さいね！※発送は当日〜翌日迄にはできるよう心掛けます！