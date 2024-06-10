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【限定品】白井悠介 色紙 サイン
商品番号 J26646580689
商品名

【限定品】白井悠介 色紙 サイン
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白井悠介さんの直筆サイン入り色紙です。手放すかとても悩んでいるため高めに設定しております。直筆サインは白井さんの出身地でもある佐久市の公式Twitterでのキャンペーン当選品で10名しか当たらない貴重なものです。届いてから暗所で保管しておりました。色紙は最初から入っていた色紙ケースに入れた上で、水濡れ折れ防止をして発送します。色紙ケースに擦れたようなあとがありますが色紙自体には傷等ありませんのでご安心ください。劣化等の色紙の変色など、ご理解頂ける方のみご購入くださいませ。白井悠介色紙サイン
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