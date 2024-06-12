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【未使用】初期グッツ 藤井フミヤ ファンクラブ限定 シルバーペンダント
商品番号 S66081423375
商品名

【未使用】初期グッツ 藤井フミヤ ファンクラブ限定 シルバーペンダント
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離の為、藤井フミヤ・複数出品中(まだまだ出品予定)です。まとめて購入頂ければお値引きいたします。藤井フミヤファンクラブ限定シルバーペンダント1994FFMの刻印ペンダントトップ：直径約3cm革ひもは茶色で、状態も良好です。未使用品です。小袋に入った状態で保管していました。使用した覚えはありませんが、シルバー製品の為クスミ・小キズがあります。撮影の為、軽くクスミを磨いています。長期自宅保管です、神経質な方・完璧をお求めの方はご遠慮ください。チェッカーズネックレスチョーカーアクセサリーグッズ人気ソロアーティスト...藤井フミヤ
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