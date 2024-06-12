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- 【サンプラー/8GB SDカード\u0026電池付!!】Roland SP-404SX
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商品詳細
使い勝手の良さとサウンド・クオリティを刷新。コンパクト・サンプラーの新たなる世界標準。SP-404SXは、使い勝手の良いコンパクト・サンプラーとして高い評価を受けているSP-404のブラッシュアップ・モデル。さらなる大容量化＆高音質サンプリングを実現し、エフェクトなどのサウンド・クオリティ、シーケンサーなどの機能面も大幅に向上しました。・12個のパッドで即プレイ可能なコンパクト・サンプラーの決定版。・SDカード採用で大容量化、WAV/AIFFデータで高音質化を実現。・音切れのない切り替えが可能な高品位エフェクトを29種類搭載。・シャッフル・クオンタイズ機能付きのパターン・シーケンサーを搭載。・サンプルのアサインがすばやく行えるPCユーティリティ・ソフトを同梱。--------------------------------------------某音楽系通販サイトから購入しました。3年ほど経ちますが、使ったのは4～5回ほどです(細かなキズや少しの汚れあり)私よりもっと叩いてくれそうな方にお譲りしたく、出品させていただきます。商品名に記載がありますように、SDカード(8GB)\u0026電池を付属しております。配送は楽々メルカリ便を使用し、段ボールにプチプチをいれて固定梱包し発送いたします。一般中古品となります上、商品到着後はノークレームノーリターンでお願いいたしますmm
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