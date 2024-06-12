ポケモンカード リザードン ex UR 美品

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商品詳細
ポケモンカードリザードンexURです。自引きしましたがプレイでは使わないので出品致します。開封後即スリーブに入れて保管しております。ダブルスリーブとハードケースにて発送させて頂きます。素人目ではありますがキズ等は無いと思われます。即買い可能です。すり替え返金返品等不可でよろしくお願いします。黒炎の支配者リザードン
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