未使用　漆塗り　木製茶托　赤　美品　美術工芸品　5客揃

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商品詳細
新品未使用自宅保管品 箱無#私オールドローズが出品した茶道具はこちら。未使用 漆塗り 木製茶托 赤 美術工芸品 美品 5客揃サイズ: 径11.5cm×高さ2cm綺麗な色で、軽く、美しい姿の茶托です。お祝い事やおめでたい席にお使い頂くと華やかです。#未使用 #茶托 #煎茶 #日本茶 #漆塗り #茶道 #赤い茶托 #美術工芸品 #美品種類...茶道具
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http://narcologia.ru/goods/ordering221279.html
http://narcologia.ru/goods/navigate246930.html
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