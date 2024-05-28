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茶道具　釜師　和田美之助造　萬代屋釜　鉄釜　共箱　V　R5575C
商品番号 R54896593441
商品名

茶道具　釜師　和田美之助造　萬代屋釜　鉄釜　共箱　V　R5575C
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 11,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（蓋を含む）高さ約２１．８cm　幅約２２㎝×幅約２４．３㎝　口外径約１０．２cm釜の中に錆が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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