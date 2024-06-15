BTS アクリルスタンド 7枚セット　新品未開封！

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BTSのアクリルスタンドです。BTSの香水とセットで売っていたものです。購入してから1度も開けずにしまっておりました。写真を撮るために外箱は開けましたが、内側のビニールは開けておりません。ですが個人の自宅保管であることをご了承のうえ、ご購入をお願いいたします。#BTS#バンタン#防弾少年団#ジン#シュガ#RM#J-Hope#ジミン#V#ジョングク#アクリルスタンド#アクスタ