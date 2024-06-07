ふりそでSR 白熱のアルカナ　　裏面薄い縦線キズアリ

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当方プレイは致しませんので、排出後は直ぐにスリーブに入れて、ファイル保管している品物になります。ポケモンカード『ふりそで』SR白熱のアルカナに収録されているカードになります。状態は写真にて判断をお願い致します