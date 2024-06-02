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TAMA ROCKSTAR-DX\nスネアドラム\nスナッピーなし
商品番号 Q57032581931
商品名

TAMA ROCKSTAR-DX\nスネアドラム\nスナッピーなし
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAMAROCKSTAR-DXスネアドラム　　お値下げ4,500円！スナッピー取付必要傷や汚れ多いですが十分お使い頂けます不明点等お問い合わせ下さい
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