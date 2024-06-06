BOT 八木勇征 フォトTシャツ

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商品詳細
昨年のBATTLEOFTOKYOグッズでの勇征くんのフォトTシャツになります。サイズ:Lサイズ期間限定の受注生産のものです。未開封新品未使用品です。即購入⭕️BATTLEOFTOKYOBOTFANTASTICSフォトT世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人八木勇征中島颯太中尾翔太
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